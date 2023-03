Davy (35) uit Blind Getrouwd fietst tegen klok naar Compostela voor Warriors Against Cancer: “Mijn zus moet er al 2,5 jaar tegen vechten”

PORTRET. Meryems (40) vader kwam naar Gent als gastarbei­der, nu geeft ze zelf Nederland­se les: “Mijn vrienden vonden vlot werk, ik kreeg vaak het deksel op de neus”

Haar ouders kwamen naar België als gastarbeiders uit Turkije, maar Meryem en haar broers en zussen zijn allemaal in Gent geboren. De tweede generatie, de ‘sandwichgeneratie’: genepen, gegroeid en gebloeid tussen Emirdag en Gent, tussen twee religies en culturen. “Eerlijk? Het was pas op de arbeidsmarkt dat ik door had hoeveel verschil dat zou maken.”