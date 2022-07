“Dat is MIJN stoel, en ik wil hem terug.” Edmond Cocquyt ontstemd over weghalen roze stoel

“Het is al erg genoeg dat Ivago ons Botramkot heeft kapotgemaakt, nu hebben ze ook nog eens onze stoel afgepakt", zegt Cocquyt. “Die stond al 3 jaar in mijn hangar, die is van mij. De stad had die opeens op het Fonteineplein gezet. Levensgevaarlijk was dat. Er zijn drie kindjes afgevallen en gewond geraakt, met pleisters en al! Dus hebben wij met het buurtcomité van het Fonteineplein dat ding in beslag genomen, omwille van de veiligheid. Daarbij, roze, serieus, dat past helemaal niet bij ons plein. Daarna heeft die stoel een paar keer op Trefpunt gestaan, en nu hebben zatlappen die op de Vlasmarkt gezet, waar de stad die stoel heeft gestolen. Maar wij willen die dus terug.”