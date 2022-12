Dat heet dan modelstudenten: Gentse illustratrice vereeuwigt blokkende boekenwurmen in MSK

GENTZeker dat je oogappel wel aan het studeren was? Acht studenten die zich installeerden in het MSK voor een gemeenschappelijke blokmoment krijgen een wel erg mooi bewijs mee naar huis. De Gentse illustratrice Sassafras De Bruyn maakte een portret van de zwoegende studenten, na een tentoonstellingsperiode mogen de werkjes mee naar huis. “Nu moet het examen zeker lukken.”

Sara Van Tilborgh (19) buigt zich over de ook licht kunstzinnige tekens in haar cursus wiskunde: ze blokt voor haar examen in het tweede jaar TEW aan de UGent. Nu zit ze opnieuw aan de kant van de halfronde zaal die het MSK ter beschikking stelde, maar zonet studeerde ze aan het frame van Sassafras De Bruyn (32). De Gentse illustratrice, bekend van ‘Iedereen Beroemd’ en talloze kinderboeken, portretteert de studenten tijdens hun studies hier in de Gentse kunsttempel. “Heel flatterend dat ik ben uitgekozen, later hang ik dit op in mijn kot”, klinkt het bij Sara.

Volledig scherm Sassafras De Bruyn portretteert blokkende studenten in het MSK Gent © Wannes Nimmegeers

Gekleurd papier

De potloodtekeningen van Sassafras, op gekleurd papier en in haar eigen kenmerkende stijl, brengen het beste in haar studie-objecten naar boven. Ze springen als het ware van het blad. “Het zijn dan ook de ideale geportretteerden”, zegt ze. “Ze zitten stil, op een inspirerende locatie in goed licht”. Per portretje doet De Bruyn er zowat een half uurtje over. Genoeg om even een samenvatting door te nemen of enkele belangrijke conclusies te bekijken.

Quote Er was vandaag nog plaats en ik wist dat Sassafras er zou werken. Het eindresul­taat is zo knap, dat neem ik zeker mee naar huis Malvin Meersschaut (22), Student

Melvin Meersschaut (22) uit Merelbeke studeert aan Odisee, de bachelor Farmacie-Labotechnieken. “Ik wou eerder al hier komen studeren, 't is echt een mooie locatie en ik kan wel wat peer pressure gebruiken. Er was vandaag nog plaats en ik wist dat Sassafras er zou werken. Het eindresultaat is zo knap, dat neem ik zeker mee naar huis”. Tot dan moet hij zich wel nog door de cursus fysiologie worstelen. “Nu moet het zeker lukken”, lacht hij nog.

Volledig scherm Sara Van Tilborgh is één van de studieobjecten van Sassafras © Wannes Nimmegeers

Inspiratie

De kunstwerkjes blijven nog acht weken hangen in het MSK. Ter inspiratie en bewondering van studenten en bezoekers. Nadien krijgen de jongeren ‘hun’ werkje mee naar huis als een permanent aandenken.

Volledig scherm Sassafras De Bruyn portretteert blokkende studenten in het MSK Gent © Wannes Nimmegeers

Studeren, dat doe je het beste met een beetje peer pressure, dat weten ze in Gent maar al te goed. Naast vaste ‘toplocaties’ zoals de bib van de Boekentoren, voorziet de stad ook enkele unieke blokplekken. Zo kan je dit jaar terecht in het gerechtsgebouw, in het MSK en in het museum Dr. Guislain. In vorige jaren kon je onder andere terecht in de gemeenteraadszaal. De lijst wordt trouwens steeds langer, op de website van stad Gent kan je zo reserveren op bijna 50 locaties. Wie slim is en warm wil zitten, kan bijvoorbeeld een plekje boeken in één van de woonzorgcentra van de stad, het OverKophuis of Casa Rosa. Voor ieder wat wils, met andere woorden. Studeren is verplicht, poseren niet.

