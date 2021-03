Daphné (25) werd stiekem gefilmd en later aangerand door haar stiefvader: “Onbegrijpelijk dat mama nog bij hem is”

GENT/LEDEBERG/OOSTAKKER Gentse onderneem­sters op Internatio­na­le Vrouwendag “Je moet vooral sterk in je eigen concept geloven”

17:25 Je zal maar je zaak hebben opgericht in het coronajaar of net aan uitbreiding toe zijn op het moment dat de pandemie toeslaat. Op Internationale Vrouwendag zetten we drie Gentse dames in het zonnetje die zich niet snel uit het lood laten slaan. “Een vrouw zijn, dat hindert niet meer hoor. Je passie volgen en je goed laten bijstaan.”