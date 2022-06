Danser (27) van Studio 100 schuldig aan aanranding van meerdere vrouwelijke collega's, maar krijgt geen celstraf opgelegd

GentEen 27-jarige man uit Gent die werkt als danser bij onder andere Studio 100 is dinsdagochtend schuldig bevonden aan aanranding van de eerbaarheid van meerdere vrouwelijke collega’s. De man drong zich meerdere keren op aan de slachtoffers wanneer ze erg dronken of aan het slapen waren. Een celstraf kreeg de man echter niet opgelegd.

De feiten speelden zich telkens af op of na feestjes onder collega’s. Zowel de verdachte als de slachtoffers werken in de danswereld. De bal ging aan het rollen nadat één van de slachtoffers, die werd aangerand terwijl ze lag te slapen in de zetel, aan haar collega’s had verteld wat de man in kwestie had gedaan. Tot haar verbazing kreeg ze te horen dat de man dit ook al bij andere vrouwen had gedaan.

Ontkennen

Zo zou hij volgens een andere getuigenis ook de borsten van een andere slapende collega hebben betast. Ook een tweede slachtoffer stelde zich burgerlijke partij wegens ongewenste intimiteiten. Naast de aanranding bracht de man in kwestie ook de slachtoffers in diskrediet in de danswereld. Maar de beklaagde ontkende tijdens het proces dat hij zwaar over de schreef was gegaan. “We hebben wel wat liggen ‘schuren’ in de zetel, maar meer dan dat was het niet. Dat hele tafereel heeft ook niet lang geduurd omdat ze al snel aangaf dat ze er niet van gediend was. Ik ben daarna meteen ergens anders gaan liggen”, verklaarde de jongeman.

De man lijkt zichzelf hier tegen te spreken, want na de aanranding stuurde hij een brief naar de vrouw waarin hij zich uitvoerig excuseerde. Zo stond er onder andere te lezen dat hij walgt van zichzelf. “Waarom schrijft u een brief met al die verontschuldigingen als u toch niets gedaan hebt?”, wilde de rechter weten. “Dat zit zo in mijn karakter. Ik ben van nature een conflictvermijdend persoon en ik wilde zo onze vriendschap herstellen”, antwoordde de danser.

Geen celstraf

De man riskeerde een celstraf van 12 maanden, maar kreeg dinsdagochtend te horen dat hij niet naar de gevangenis moet. Nochtans werd hij schuldig bevonden aan de feiten van aanranding. “De beklaagde is nog een jong iemand, met verder een onbesproken gedrag en een gezonde professionele en sociale kring. Hij is bijgevolg voor bijsturing vatbaar. De slachtoffers zullen geen levenslange schade ondervinden, waardoor een probatieopschorting een gepaste maatregel is.” Dat betekent dat de man schuldig is, maar geen celstraf krijgt. Wel dient hij zich te houden aan enkele voorwaarden. De slachtoffers kregen ook een schadevergoeding toegewezen.