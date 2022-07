Daniel en Rita uit Wondelgem vieren gouden jubileum

Gent Virale trend om in kostuum naar nieuwe ‘Minions’-film te kijken waait voorlopig niet over naar België: “Slechts enkelen komen verkleed kijken”

Na vijf jaar zijn de Minions terug met een nieuwe film: ‘Minions: The Rise of Gru’. En daar blijken heel wat fans erg opgetogen over te zijn. Vooral in Groot-Brittannië worden er massaal tickets gekocht. Kijkers trekken er in grote groepen naar de bioscoop, volledig uitgedost in kostuum. Tijdens de film wordt er ook fanatiek gejuicht. Enkelingen gingen echter een stap te ver bij deze van TikTok overgewaaide virale trend en pleegden vandalisme in de cinemazalen, waardoor sommige cinema’s nu zelfs mensen in formele kledij weigeren. Bij Kinepolis zijn ze op hun hoede voor de trend, maar voorlopig blijft het rustig.

6 juli