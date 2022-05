Dan toch redders aan Blaarmeersen op warmste dag, maar niet om te ‘redden’. “Politie bijstaan om mensen uit het water te houden”

Het was Van Bossuyt die het punt ‘bij hoogdringendheid’ op de agenda van de gemeenteraadscommissie zette. Want het afgelopen warme weekend was er in de Gentse Blaarmeersen als ongeveer enige recreatiegebied in Oost-Vlaanderen geen mogelijkheid om te zwemmen, en op woensdagmiddag zal dat - bij een voorspelde 30 graden - opnieuw zo zijn. “Nochtans horen wij bij Farys dat de bereidheid om redders te sturen er wel degelijk is”, zegt Van Bossuyt. “Daar zouden ze zelfs een zwembad willen voor sluiten. Wat is dan het probleem? Waarom mogen de Gentenaars geen frisse duik nemen in het enige open zwemwater dat er in deze stad is?”

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) moest de vragen beantwoorden, omdat sportschepen Sofie Bracke (Open Vld) niet op de commissie in kwestie aanwezig was. “Wij hebben de start van het zwemseizoen op 25 mei gepland", zegt die. “Dat gebeurde in overleg met Farys, het zou raar zijn daar zomaar van af te wijken. Bovendien is er is een Vlaamse richtlijn qua watertemperatuur waarin gezwommen mag worden, en dat is nu nog te koud. Ook wordt woensdag een deel van de strandzone afgezet, omdat er werken plaatsvinden. Er worden parasols gezet, en een omheining geplaatst voor het zomerseizoen. Toch zullen er woensdag 2 redders aanwezig zijn”, aldus De Clercq. “Zij zullen de politie bijstaan om het volk uit het water weg te houden. Want zwemmen is dus nog steeds verboden. De politie zal optreden, telkens daarom gevraagd wordt. Er zullen ook stewards aanwezig zijn.”

Volledig scherm Afgelopen weekend werd een jongen van 15 onwel op de Blaarmeersen © Pieter Jan Dhollander

Anneleen Van Bossuyt vindt de situatie compleet absurd. “De watertemperatuur in Deinze is heus niet hoger dan die in Gent. En er kunnen dus wel degelijk redders komen, maar dan om de mensen te verbieden te zwemmen? Voor heel wat Gentenaars is de Blaarmeersen hun tuin, de enige plek waar ze kunnen buiten zitten. En net op de warmste dag wordt dan nog een deel van het strand afgesloten ook? Dit is gewoon pure onwil.”

Ook bij meerderheidspartijen Groen en Vooruit was er onbegrip. “Het Gentse zwemseizoen start als een van de allerlaatste. Kan daar niet gewoon een vaste datum op gezet worden? Vanaf het tweede weekend van mei of zo?” Ook Bert Misplon van Groen uitte bedenkingen. Maar de stad blijft onvermurwbaar. Hitte of niet, buiten zwemmen in Gent mag pas vanaf 25 mei.

