Dan toch! Maandag reünie van Good Shape bij Tien om te Zien, Gentse brandweerman gaat opnieuw Take My Love zingen

Koen De Beir, bekend in de horecawereld met zijn zaak Chez De Beir, is razend enthousiast. “Eindelijk weer samen het podium op. Ik kijk er enorm naar uit", zegt hij. “Het is bijna 30 jaar geleden, maar met deze mannen heb ik nog steeds een muzikale klik die ik nergens anders meer vond. We hebben samen overlegd, en uiteindelijk gezegd: waarom niet? Good Shape was een bijzondere periode op ons leven, waar ik alvast met veel plezier op terug kijk. Ik woon tegenwoordig in Eeklo, en heb nog steeds een muziekstudio. Maar met een horecajob en een kind van 8 jaar heb ik daar uiteraard minder tijd voor.”