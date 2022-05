Dan toch Gentse Maatjesfeesten: “Alleen maatjes uit het vuistje, maar blij dat we kunnen blijven bestaan”

GentHet ziet er naar uit dat de Gentse Maatjesfeesten toch gewoon zullen kunnen doorgaan zoals gepland, in het weekend van 18 en 19 juni. Eerder had de stad dat festival verboden, omdat het maar één ‘culinair festival’ meer wilde. “Maar na positief overleg met de stad en enkele aanpassingen aan ons concept, mag het nu toch, al geeft het college pas donderdag een officiële ‘go’", zegt een gelukkige organisatie.

Na vier succesvolle edities (en twee alternatieve edities bij Baracita, wegens corona) zaten Guus van der Kreeft, Johannes Gobyn en Filip Declercq klaar om de vijfde Gentse Maatjesfeesten op gang te schieten. De ‘njet’ van de stad kwam dan ook als een complete verrassing. “Maar ondertussen is er positief overleg geweest met de stad”, zegt Johannes Gobyn. “Om hen tegemoet te komen in het feit dat wij géén culinair festival zijn, maar een volksfeest, laten we ons buffet vallen, en maken we ons terras iets kleiner. Concreet: je zal niet meer kunnen eten met borden en bestek, we gaan vooral voor maatjes uit het vuistje. En wie geen fan is van deze lekkernij, kan op ons volksfeest ook kaas- en garnaalkroketten verkrijgen.”

Begrip

“We zijn blij dat we samen toch nog tot deze oplossing zijn kunnen komen, en dat we dus kunnen blijven verder bestaan”, aldus Gobyn. “Officieel moet het schepencollege donderdag nog een officiële ‘go’ geven, maar we weten intussen wel dat iedereen akkoord is. Dat de Maatjesfeesten niet zouden mogen doorgaan, kon niet echt op begrip rekenen bij de Gentenaars. Die hebben ons in hun hart gesloten. Het was hier altijd een gezellige boel, een volksfeest met optredens van Gentse artiesten en bakken gezelligheid. We kregen veel berichten en steun van mensen die de beslissing van de stad niet begrepen.”

Volledig scherm Eddy Levis van de Gentsche Sosseteit en Luk De Bruyker van 't Spelleke van Drei Kluite proeven ook maatjes op 18 juni © RV / Firmin De Maïtre

Quote We hopen in de komende jaren deze discussies niet meer te moeten voeren Johannes Gobyn, organisator

Ondertussen besliste Luk De Bruyker om als Pierke Pierlala met ‘t Spelleke van Drei Kluite en de Gentsche Sosseteit zélf een ‘moatsjesproeveinge’ op poten te zetten, in kasteel Claeys-Bouüaert in Mariakerke. “Oens scheepenine Sofietsje besliste ter elfder uure datter gien moatsjesproeveinge mocht deure goan”, motiveert hij. “Ge mogt eu enkel op ‘Gent smoakt’ een indigeste eete! ‘Nie mee oens’ dachte we. Op zoaterdag morge de 18 zjuni tussen ten elven en ten ien zijde allemoal welkom.”

“Jammer dat we dit via de gazet moesten vernemen”, zegt Gobyn, “want de Gentse Maatjesfeesten gaan dus wél door. We hadden ondertussen wel contact met Luk en co en vernamen dat hun ‘proevinge’ een privé initiatief is van de Gentsche Sosseteit voor hun leden. We nodigen hen uit om na hun receptie verder te komen proeven met de rest van Gent onder de Stadshal, wat ook zal gebeuren, want Pierke Pierlala komt met ’t Spelleke van Drei Kluite hun nieuw ‘Maatjeslied’ voorstellen bij ons. Tof, want we willen duidelijk hetzelfde: maatjes, en wijs Gents vertier.”

Stadshal

De maatjes hebben in het Gentse stadhuis, nog maar eens, voor behoorlijk wat onenigheid gezorgd. Want in augustus 2021 werd dan wel beslist dat er maar één culinair festival meer mocht plaatsvinden, niemand heeft omschreven wat ‘culinair’ exact inhoudt. Enkele maatjes met een pint of jenever zijn nu niet bepaald haute cuisine te noemen. “Wij zijn gewoon blij dat we kunnen blijven verder bestaan, en hopen in de komende jaren deze discussies niet meer te moeten voeren”, aldus nog Gobyn. “Wij gaan nu 3 weken keihard voorbereiden en hopen de Gentenaars massaal te mogen verwelkomen op de Gentse Maatjesfeesten.”

Gentse Maatjesfeesten, zaterdag 18 juni van 12 tot 22 uur en op zondag 19 juni van 12 tot 20 uur, onder de Stadshal. Gratis (maatjes en drank uiteraard wel te betalen)

Moatsjesproeveinge in Claeys-Bouüaert, 18 juni van 11 tot 13 uur, inschrijven via eddy.levis@skynet.be, gratis voor leden van de Sosseteit, 10 euro voor niet-leden.

