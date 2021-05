Dan tòch Gent Jazz in juli: “We stonden klaar om alternatieve editie te organiseren, maar doen nu een echte”

GentBertrand Flamand heeft na de versoepelingen die gisteren werden aangekondigd, beslist om dan toch nog een editie van Gent Jazz te laten doorgaan in juli. Artiesten zullen nu in sneltempo geboekt worden. “We hopen 2.500 mensen te mogen ontvangen, of toch minstens 2.000. Dit zal ongelooflijk veel deugd doen.”

Bertrand Flamand weigerde in eerste instantie om zijn Gent Jazz te annuleren, maar capituleerde uiteindelijk toch. Alleen deed de veiligheidsraad van gisteren hem op die beslissing terugkomen. “Ja, er komt wél een editie van Gent Jazz, van 8 tot 17 juli", zegt hij enthousiast. “We starten vandaag alles op. Gesprekken met artiesten lopen al, want we stonden klaar om een alternatief op poten te zetten. Die gesprekken zullen nu concreet worden. Eind mei komen we met een eerste reeks namen naar buiten.”

Geluk

Wat voor editie het wordt, kan Flamand nu nog niet voorspellen. “We kennen de protocollen nog niet, maar we weten dat we nog steeds rekening zullen moeten houden met veiligheid, mondmaskers en afstand. Het zal van de regels afhangen hoeveel mensen we kunnen toelaten. We hopen echt voor die 2.500 te kunnen gaan die dan toegelaten zullen zijn. In elk geval gaan we ervoor zorgen dat het plezant is. Mensen hebben er nood aan. Als je nu door de stad wandelt, zie je mensen op terrassen met een koffie of een pint. Het geluk straalt daarvan af. Ons festival zal daar nog een schepje bovenop doen. Nu is het echt ‘back to life’.”

Hoe het moet met artiesten, valt af te wachten. “We richten ons in de eerste plaats op Belgen en Europeanen”, zegt Flamand. “Of er ook Amerikanen zullen mogen of kunnen komen, weten we nog niet. We weten wel dat Sting al bevestigd heeft voor woensdag 13 juli 2022, volgend jaar dus. Zodra we een lijst met artiesten hebben, kunnen we ook starten met de ticketverkoop. Mensen die vouchers hebben voor volgend jaar, kunnen die ook dit jaar gebruiken, of ze opsparen tot volgend jaar. Dat mogen ze zelf kiezen.”

Volledig scherm Gent Jazz vorig jaar, nog zonder mondmaskers toen, maar wel al in bubbels van 10 © Wouter Spillebeen