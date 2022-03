Dan toch een zwemzone in het Houtdok: “Water filteren, maar liever veel te strenge regelgeving aanpassen”

De stad Gent en de Vlaamse Waterweg zijn overeengekomen dat er aan de Houtdok een jachthaven wordt ingericht, maar ook een groot deel wordt vrijgehouden om in te richten als zwemzone. De stad wil dat al lang, maar botst voorlopig op de regelgeving rond kwaliteit van zwemwater. “Die is veel te strikt, die zou moeten aangepast worden”, vindt schepen Filip Watteeuw (Groen). “En anders moeten we filteren.”

2.120 vierkante meter. Zo groot is de zone die wordt vrijgehouden als ‘zwemwater’. In de rest van het Houtdok komt dan - zoals eigenlijk al in 2012 was beslist - een jachthaven, waar grotere motorjachten en ook zeiljachten met staande mast terechtkunnen. Die raken bijvoorbeeld niet aan Portus Ganda. De zwemzone komt langs de kant van het aangelegde strand. “Ik kan alleen niet beloven dat er deze zomer al gezwommen mag worden”, zegt schepen Filip Watteeuw.

Aan het Houtdok wordt - sinds de kaaimuren zijn heraangelegd en het strand is ingericht - op warme dagen sowieso al gezwommen. De plek is populair bij de jeugd om rond te hangen en te zonnen, de aanwezigheid van Bar Bricolage lokt vaak nog meer gegadigden. En als het warm is, dan houden een paar verbodsborden de jongeren echt niet tegen om een frisse duik te nemen. Maar officieel mag het niet, en de politie deel zelfs boetes uit als ze zwemmers betrappen.

Quote Er is ook de technische mogelijk­heid om het water ter plaatse te zuiveren. Alleen is dat omslachtig en duur. Filip Watteeuw, schepen

Regelgeving

“Nochtans is iedereen voorstander om daar zwemmen in open water toe te laten", zegt Watteeuw. “Alleen botsen we daar op een wetgeving rond de kwaliteit van zwemwater, die veel te strikt is. Die zou moeten worden aangepast, en Gent is daarin heus niet de enige vragende partij. In het buitenland is het wel vaak mogelijk om in rivieren en plassen te zwemmen. Maar hier zijn de kwaliteitsvereisten onhaalbaar hoog. Eigenlijk zou de regel moeten zijn: zwemmen is toegelaten, tenzij het anders wordt gecommuniceerd. Dan kunnen we ingrijpen op het moment dat de waterkwaliteit slecht zou zijn. Bij metingen in het Houtdok is immers gebleken dat de kwaliteit het overgrote deel van de tijd goed genoeg is, enkel na stevige regenbuien is er een probleem.”

Volledig scherm Zo zal het Houtdok worden ingericht © RV

Ponton

Of die wetgeving zal worden aangepast, en wanneer, dat is niet duidelijk, weet ook Watteeuw. “Maar er is ook de mogelijkheid om het water ter plaatse te gaan zuiveren. Alleen is dat een technische oplossing, die omslachtig en duur is.” De stad zal wel een proefopstelling voorzien, waarbij vanop een ponton in de zwemzone het dokwater zal gefilterd worden tot ‘zwemwater’.

In de overeenkomst die de stad en de Vlaamse Waterweg sloten, is ook afgesproken dat er ook een strandpaviljoen zal worden gezet, om de jachthaven te faciliteren, maar waar ook een beperkte horecaruimte in kan, net als toiletten, douches en kleedruimtes. Elders komt er een kleine opslagplaats voor kano’s en kajaks van privé-personen. En ook een aanlegsteiger voor watertaxi’s en toeristische rondvaarten wordt voorzien.