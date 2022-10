Dan toch boetecamera’s aan Gentbruggebrug: Stad Gent rolt op 3 april 2023 circulatieplan uit

Gent “Nooddorp? Wij wachten al maanden.” Gent vindt dat Vlaamse regering dringend knoop moet doorhakken

Minister Diependaele lanceerde in onze krant dat er een derde nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Gent zal komen. Maar in Gent willen ze vooral dat er eindelijk een beslissing valt. “Wij zijn al van bij het begin van de crisis vragende partij", zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Maar de Vlaamse regering talmt.”

20 oktober