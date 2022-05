Dampoort ‘sluikstortkampioen’ van Gent, steeds meer boetes uitgedeeld

GENTVuilnis op straat, naast vuilnisbakken, op straathoeken of gewoon op het voetpad. Het blijft een plaag en steeds meer Gentenaars melden het als er vuilnis op straat ligt. In de Dampoortwijk is er het vaakst vuilnis op straat te vinden, dat staat te lezen in het Netheidsrapport dat IVAGO-voorzitter Bram Van Braeckevelt (Groen) voorstelde.

De stad zet hard in op zwerfvuil en sluikstort en steeds vaker melden Gentenaars het als er zich een hoopje misplaatst vuilnis voor de deur gevormd heeft. In totaal zijn er in 2021 tot 7,7 procent meer meldingen gedaan dan in 2020. Net zoals vorig jaar zijn er een vijftal ‘probleemwijken’: de straten waar vorig jaar het meest gesluikstort werd, zijn dezelfde als vorig jaar, weliswaar in een andere volgorde. De Dampoortwijk is dit jaar de trieste kampioen, op de hielen gezeten door Sluizeken-Tolhuis-Ham en Brugse Poort-Rooigem.

Wie een beetje thuis is in de buurt, kan al raden waar de hotspots te vinden zijn. Langs de Wolterslaan en de Dendermondsesteenweg wordt door de buurt al jaren steen en been geklaagd over sluikstort. Ook het Banierpark is een traditionele sluikstort-toplocatie. Ook aan de Heilig Hart-kerk zijn de problemen duidelijk nog merkbaar. Dat het net in parken en aan pleinen moeilijk ligt, valt te verwachten, maar is ook een pijnpunt.

Top- en flopdagen

Wanneer zetten mensen hun sluikstort buiten? 21 december was een ‘topdag’ voor IVAGO, toen raakten er 439 meldingen bij de vuilnisdienst. Op 26 december, het is niet voor niets tweede Kerst, was er slechts ééntje. De zomermaanden zijn duidelijk populair: in juni zijn er in het totaal het meeste meldingen, in februari het minste.

Eén lichtpuntje is er wel: de hoeveelheid meldingen is dan wel gestegen, het aantal ton opgehaalde sluikstorten ligt lager dan in 2020. Dat geldt trouwens ook voor zwerfvuil, denk aan rondslingerende blikjes en vuilnis, daarvan is er zowat 16 procent minder opgeveegd. Omgekeerd zit er veel meer vuilnis in de vuilnisbakken. Beter dan op straat, maar ook dat kost handenvol inspanningen en geld om op te ruimen. IVAGO-voorzitter Van Braeckevelt wil dan ook meer de kaart van de afvalpreventie trekken.

Volledig scherm Een sluikstortcamera in de Sleepstraat © Wannes Nimmegeers

Daarnaast zijn er ook de ‘propere pierkes’, de vrijwilligers die de stad schoonmaken in teams, met grijpers en hesje. Een populaire actie: in 2020 waren er 703. Dat aantal is een tikkeltje teruggevallen, het zijn er nu nog slechts 614. Een corona-effect? Door het vele wandelen tijdens de pandemie waren mensen alvast vaker op zoek naar afvalvrije parken

Boetes

Maar worden mensen die sluikstorten ooit beboet? Met extra sluikstortcamera’s en extra mensen om sluikstorters te beboeten, moet dat wel. Op het eerste zicht lijkt het alsof de ruim 1.800 ‘officiële’ vaststellingen door politie en bevoegde ambtenaren, tot nauwelijks meer GAS-boetes dan in 2020 leiden. Maar niets is minder waar. In 2020 waren het er 719, in 2021 ‘nog maar’ 729. “GAS-boetes hebben echter een doorlooptijd tot 6 maanden, de cijfers zijn dus nog niet volledig”, klinkt het bij het kabinet van Van Braeckevelt. Gemiddeld mondt zo’n 3 op 4 vaststellingen uit in een GAS-boete. In 2021 werden twee keer zoveel vaststellingen gedaan dan in 2020, wat betekent dat ook ongeveer dubbel zoveel sluikstorters een boete in de bus kregen.

