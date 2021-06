Dakloze man neergestoken na vechtpartij aan Sint-Pietersstation

GEWICHTHEFFEN Nina Sterckx (18) mag haar koffers voor Tokio pakken: “Olympische droom komt drie jaar vroeger dan gehoopt uit”

30 mei De amper 18-jarige Gentse gewichthefster Nina Sterckx mag naar de Olympische Spelen in Tokio komende zomer. Door de schorsing van Vietnam wegens dopingovertredingen en haar recente goede prestaties is Sterckx zeker van haar Olympisch ticket. Ze mikte op de Spelen in Parijs in 2024, maar het supertalent krijgt al vroeger loon naar werken. “Mijn olympische droom komt uit, drie jaar vroeger dan ik had gehoopt”, vertelt een overgelukkige Sterckx.