Dakloze Jacques krijgt hartvormig bed en bubbelbad in Gents rendez-vous hotel

“Geen énkele dakloze zou op straat moeten slapen”, vertelden Carlo Gosselin, zijn ex-vrouw Pascale Roegiers en hun zoon Thibeau eerder al in onze krant. Samen baten ze het rendez-voushotel Ptitamie achter het Sint-Pietersstation uit. Vroeger al deelden ze dekens uit aan de daklozen op straat, dit jaar stellen ze ook de kamers in een gedeelte van hun hotel open. Door corona komt er sowieso minder volk. En bovendien is het gedeelte waar de daklozen verblijven afgescheiden van het gedeelte waar tortelduifjes enkele gezellige uren doorbrengen, zodat niemand aan privacy hoeft in te boeten.

Tegenslagen

Een zestal daklozen maakt deze week dankbaar gebruik van het aanbod van Ptitamie. Eén van hen is Jacques Ruytinx, 68 jaar oud. Hij is niet wat je zou verwachten bij de term ‘dakloze’. De man ziet er net uit, praat ook verzorgd. Jacques is een man die klappen gekregen heeft van het leven. In een ver verleden was hij ambtenaar in Brussel. Door een resem tegenslagen waar hij het liever niet over heeft, belandde hij op straat. Dat is nu 10 jaar geleden. Met zijn familie heeft hij geen contact meer. Maar er zijn wel nog mensen die hem een warm hart toedragen.

Quote In de nachtop­vang van de stad voel ik mij niet veilig. Heel wat andere gasten die daar slapen gebruiken drank en drugs, en zijn soms agressief Jacques Ruytinx

“Van een vriend mag ik geregeld slapen in een garage die hij huurt, in Wondelgem”, vertelt Jacques. “Maar daar is de temperatuur deze week overdag zelfs niet boven nul te krijgen. Dus loop ik overdag rond op straat, met mijn belangrijkste spullen in een trolley. Soms ga ik overdag naar het inloopcentrum in het ICC, voor soep en een douche. Ook in bibliotheek De Krook loop ik vaak binnen, maar daar mag ik dan - omwille van corona - maar anderhalf uur blijven. Om te slapen zou ik in principe terecht kunnen in de nachtopvang van de stad. Dat heb ik vroeger nog gedaan. Maar ik voel mij daar niet veilig. Heel wat andere gasten die daar slapen gebruiken drank en drugs. Het maakt hen onvoorspelbaar, soms zelfs agressief. Daarom wil ik daar niet meer zijn.”

Volledig scherm De kamers in de Ptitamie hebben naast de hartvormige bedden ook een jaccuzi. © Wannes Nimmegeers

Eenzaamheid

En dan is er nu dus het initiatief van de Ptitamie. “Die vriend die mij in zijn garage laat slapen, had erover gelezen in Het Laatste Nieuws”, vertelt Jacques. “En omdat hij zich zorgen maakte over de koude, heeft hij mij erheen gestuurd. Ik ben hier echt heel hartelijk ontvangen en ik ben enorm dankbaar dat ik hier mag slapen. Ik heb niet alleen een warme kamer en een heerlijk zacht bed, maar ook een warm bad en een televisie.” Dat het bed rood en hartvormig is, zal Jacques worst wezen. Van die televisie schrok hij wel even. Er staan - gezien de aard van het hotel - immers niet alleen de standaard televisiekanalen op geprogrammeerd. Maar Jacques kon er best om lachen. Hij bracht de koudste nacht van 2021 door in het heetste hotel. “Die dakloosheid”, zo zegt hij openhartig, “dat weegt, maar dat is het ergste niet. De eenzaamheid, dat is wat het hardst om dragen is”.

In de Ptitamie zijn 35 kamers. De voorbije nacht sliepen er vijf daklozen in het hotel, gratis. Een kleine tien andere kamers was ‘gewoon’ verhuurd. Voor het valentijnsweekend zijn er meer kamers verhuurd, dus wordt het moeilijker om ook dan daklozen op te vangen, maar gelukkig stijgen de temperaturen tegen dan weer boven nul.