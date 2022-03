Dak van de Ghelamco Arena gerepareerd: “Nu onderzoek naar versteviging voor hoge windsnelheden”

Sint-Amandsberg Buitenbad en ligweide van zwembad Rozebroe­ken mogen open blijven

Het hof van beroep heeft een einde gemaakt aan een saga die al sinds maart 2019 liep. Na een klacht van een buurtbewoner had de rechtbank gevonnist dat het buitenbad van zwembad Rozebroeken in Sint-Amandsberg moest worden afgebroken. De stad ging in beroep, en kreeg nu over de volledige lijn gelijk.

14 maart