Dagprijzen in Gentse rusthuizen blijven komende tijd stabiel

De stijgende energieprijzen, die hebben ook effect op andere sectoren. Wie in een woonzorgcentrum verblijft, kijkt wellicht angstvallig naar zijn eindfactuur, maar in de Gentse rusthuizen komt er nog geen prijsstijging. Het Agentschap Zorg en Gezondheid staat nochtans sinds kort een indexering van die prijs toe na zes maanden, normaal is dat een jaar.

Coddens kon geruststellend reageren: Stad Gent zal niet ingaan op die mogelijkheid tot indexeren. Het is wel zo dat de stad tussenkomt bij mensen die geen woonzorgcentrum kunnen betalen. “Op vandaag komen we tussen voor 176 bewoners in de WZC’s van groep Gent en voor 384 bewoners in private WZC’s. De laatste 3 jaar zien we een lichte dalende trend in tussenkomsten in onze eigen WZC’s en een licht stijgende trend in de private WZC’s.”