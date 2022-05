Dader steekpartij aan vluchtelingenboot gevat: toestand van slachtoffer onduidelijk

“Zelfs knuffels van papa doen me panikeren”. Studente (20) werd verkracht in Gents café en zoekt met Faroek naar de dader

Jolien (een schuilnaam) werd afgelopen september verkracht in een bergruimte van een vol café, in de studentenbuurt in Gent. Nochtans waren er tientallen feestvierders in de buurt, maar niemand merkte iets op. De studente vond de moed om anoniem haar verhaal te doen aan Faroek. Ze hoopt dat iemand de verdachte herkent.

17 mei