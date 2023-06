Daar zijn ze weer, de Reuzegom-namen. “Je kan weglopen, maar je kan je niet verstoppen”

KIJK. De namen van de Reuzegommers doken vrijdag voor het eerst op in het straatje en werden toen ook meteen overschilderd

Essentieel verschil met de vorige keren, zo leerden we van privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert, is dat er nu géén sprake kan zijn van ‘laster en eerroof’. De vorige keren stond er ‘moordenaars' of ‘Reuzegom killers’ boven de namen. De jongemannen waarvan sprake zijn echter niet veroordeeld voor moord of doodslag. In die zin kon het opsommen van hun namen wel laster en eerroof zijn. Het eenvoudig opnoemen van namen van veroordeelde meerderjarigen, is hooguit belaging. De kunstenaar(s) moeten die uitleg duidelijk ook hebben gelezen. Nu staat er boven de namen enkel ‘Reuzegom Hitlist’, en dat kan alles betekenen. Daarnaast staat ook nog een veelzeggend kadertje: ‘you can run, but you can’t hide’ - je kan weglopen, maar je kan je niet verstoppen - gevolgd door een knipoog-smiley. Dat betekent duidelijk dat het bekend maken van de namen niet zal stoppen, ook al zijn ze intussen zowat overal te vinden.