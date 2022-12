Daar zijn de Gentse kerstekindjes: “Jesse heeft duidelijk de wangen van Leoni”

GentDe baby’s geboren op kerst, het levert telkens prachtige beelden op. Ook dit jaar mochten de Gentse materniteiten enkele kerstekindjes verwelkomen. “De kaasfondue hebben we gemist, maar dit is een veel beter kerstfeestje”, glundert kersverse mama Margot Demoor (33) uit Zwijnaarde.

‘My first Christmas’. Het opschrift op het pakje van Jesse is helemaal in thema. Om 00.45 uur zag hij het levenslicht, en daarmee is Jesse het eerste ‘kerstwondertje’ van het Maria Middelares-ziekenhuis in Gent. Voor Leoni De Schrijver (31) en Tim Duerinck (31) is het hun eerste kind.

“Hij heeft ons geen kerstfeest met de familie gegund. Er stond kreeft en kwartel op het menu, maar het is een boterham in het ziekenhuis geworden”, lacht Leoni. “Jesse was uitgerekend voor 22 december”, vult Tim aan, “maar hij is nog een paar dagen blijven zitten.”

De kerstkleren zijn een cadeau van vrienden. “We hadden gedacht dat we ze hem niet meer gingen kunnen aandoen”, zegt Leoni. “Maar kijk, nu is hij hier toch. Het is echt een prachtige baby.” En op wie Jesse het meest lijkt? “De mama voorlopig”, zegt Tim. “Hij heeft duidelijk de wangen van Leoni.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook Jeroen Vermeersch (39) en Margot Demoor (33) uit Zwijnaarde werden voor het eerst mama en papa. © Cedric Matthys

‘Perfect gezond’

Wat verderop in Maria Middelares ligt Emiel Vermeersch, geboren om 4.23 uur en 2 kilo 375 gram zwaar. “Emiel is drie weken te vroeg geboren”, zegt vader Jeroen Vermeersch (39) uit Zwijnaarde. “We hadden dus helemaal geen kerstbaby verwacht. Maar hij is perfect gezond. En dat is uiteraard het belangrijkste.”

Mama Margot Demoor (33) glundert als ze voor de kerstboom poseert. “We waren verrast dat we gisteravond moesten blijven. De kaasfondue hebben we gemist, maar dit is een veel beter kerstfeestje. Kijk hem eens glimlachen. Dit is ons eerste kindje, maar het belooft voor het vervolg.”

Volledig scherm Het team van Maria Middelares met een van de pasgeboren kerstbaby's. © Cedric Matthys

Volledig scherm © Cedric Matthys

Volledig scherm Jesse, pasgeboren en al aan het glunderen. © Cedric Matthys

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.