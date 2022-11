Daar zijn de eerste WK-initiatieven: indoor groot scherm aan Dok Noord, bij Picasso in Lochristi en in Merelbeke

Want geef toe, voetbal kijken is veel plezanter met vrienden, en nog meer met een grote bende. Maar we zijn het niet gewoon, een WK in de winter, en dus laten projecten met grote schermen op zich wachten. Wanhopen hoeft niet, want op drie plekken kan het alvast wel.

Bij Circus Arena Gent, het indoor voetbalcomplex aan Dok Noord, worden alle wedstrijden van de Rode Duivels uitgezonden op een groot scherm van maar liefst 12 vierkante meter. Hiervoor wordt in de WK-periode, vanaf 20 november dus, 1 voetbalterrein volledig omgetoverd tot een indoor WK-dorp met bar, street food standen en meer sfeer. Het gaat, voor alle duidelijkheid, om een terrein waar 5 tegen 5 voetbal gespeeld wordt. Voor de aftrap en tijdens de rust van de eerste Rode Duivels-match, op 23 november, wordt het publiek getrakteerd op een heus spektakel. De populaire freestyler Ferjani Safi - goed voor bijna 1 miljoen volgers op TikTok en 300.000 op Instagram - komt er zijn kunsten tonen. Supporters die erin slagen om deze vedette een panna te leggen, krijgen een bak bier cadeau. Kaarten (5euro) reserveren kan via gent@circusarena.be.

Rond Gent

Ook net buiten de stadsgrenzen worden de rood-geel-zwarte vlaggen gestreken. Het populaire café Picasso in Lochristi organiseert een WK-dorp, het was raar geweest mochten zij dat niet gedaan hebben. Voor Picasso Village 2002 komt er een tent op het gekende terrein gelegen achter de drankencentrale Maurice De Clercq & Zoon, Dorp Oost 133 in Lochristi. Daar mogen slechts 1.200 bezoekers per wedstrijd binnen, dus wie erbij wil zijn, bestelt best snel tickets (7,5 euro). Dat kan via deze link.

In Merelbeke komt er een ‘BarQatar’. Ook daar worden alle WK matchen van de Rode Duivels getoond. Zolang de Belgen blijven scoren, komen er matchen dus matchen bij op de agenda. 500 mensen kunnen er binnen in de loods aan de Fraterstraat 109, en ook daar geldt: vol is vol. Gratis plaatsen reserveren kan via www.barquatargent.be.

