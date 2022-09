Daar zijn de eerste feestjes: Overpoort 2.0 krijgt zachte start op eerste dag academiejaar

“Is dat hier veranderd”? De eerste studenten die de Overpoorstraat doorwandelen rond tien uur ‘s avonds, kebab in de hand, moeten nog even wennen aan de licht vernieuwde look. Die moet de Overpoort gezelliger en veiliger maken, zo kan je er niet meer door met de wagen en worden er terrassen aangelegd. Maar da’s nog niet doorgedrongen, de meeste studenten die maandagavond passeren hebben vooral hun stamcafé op ogen.

Toegegeven, om 10 uur ‘s avonds is het zelden al druk, zeker op maandag en dus lopen er nog verdacht veel jongeren met rolkoffertjes door de straat. Nog op weg naar hun kot, want vandaag is het academiejaar gestart. Dat de universiteitsstudenten een week later in de aula moeten zijn, merk je een beetje. “Vooral volgende week maandag verwachten we een knal, maar ook vanavond zullen de café’s al goed vol zitten”, klinkt het bij Tim Joiris, spreekbuis van de Overpoort en verantwoordelijk voor de horecacel van Unizo Oost-Vlaanderen.

Dat klopt: studentencafé Yucca verbouwt nog een week, dus daar is het nog stil, maar aan de Overpoort Bowl zit er al sinds de namiddag volk. Nieuwsgierige terugkeerders komen kijken naar de vervanging van Rita en Potti. Bij Delirium staan er al een paar nieuwsgierigen buiten en op het Stalhof is zowaar al een cantus bezig, van een overkoepelende studentenvereniging weliswaar. Langzaam maar zeker stroomt het vol, de rookmachine van Cuba Libre draait op volle toeren, de lichtjes van de Vagant lokken eerstejaars en ouwe getrouwen. De eerste danspasjes worden gelost, de eerste studente zit al met de handen in het haar voor een dancing.

Maar dat is maar een klein stukje van de Overpoort. Evengoed vallen studenten elkaar in de armen na een lange, hete zomer met herexamens, gaan eerstejaars van bar tot bar om ‘hun’ café te vinden. Lang verhaal kort: volgende week barst het feest hier twee keer zo hard los, maar morgen zijn de eerste ‘brossers’ ook al op post, in hun bed waarschijnlijk.

