Daar sta je dan ... technisch probleem bij Allego houdt honderden wagens vast aan de laadpaal

Laadpaal

“Eigenlijk heb ik nog niet veel problemen gehad”, zegt Tim. “En ik wil ook zeker niet met de vinger wijzen naar Allego, een technisch probleem kan overal gebeuren. Maar het verbaast me wel dat er geen noodprocedure is voor zulke momenten. Nu sta ik op wandelafstand van mijn huis en kan ik mijn auto laten staan. Maar wat als ik terugkwam van daguitstap of ergens heen moest voor het werk?” Voor Tim is het vooral belangrijk dat laadpaalbedrijven nadenken over hoe ze zulke kinderziekten zullen aanpakken in de toekomst. “Nu is het alsof alle benzinewagens in België tegelijk vast zouden staan aan een tankstation. Als iedereen straks elektrisch moet rijden, kan dat niet de bedoeling zijn.”