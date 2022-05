Daar is hij opnieuw: Raymond van het Groenewoud sluit Gentse Feesten nog eens af

GentEen knaleditie van de Genste Feesten. Dat was ons na twee jaar beloofd, en lijken we nu ook te krijgen. Op zondag 24 juli sluit Raymond van het Groenewoud de Gentse Feesten nog eens af op Sint-Jacobs. Pure nostalgie!

Vijf uur gespeeld, drie keer opnieuw het podium op gekropen en afgesloten met Mia van Luc De Vos. Wie er bij was in 2015 herinnert het zich ongetwijfeld nog levendig. Het optreden van Raymond van het Groenewoud als afsluiter van de Gentse Feesten was gewoonweg le-gen-da-risch.

Voor wie destijds te jong, te zat of te ver weg was, wacht dit jaar een herkansing. In de wandelgangen valt te horen dat van het Groenewoud de zomer opnieuw op het podium van Trefpunt aan Sint-Jacobs kruipt. Voor veel Gentse Feesten-gangers wordt het ongetwijfeld een nostalgisch moment.

Van het Groenewoud speelde in de jaren ‘70 voor het eerst op de Gentse Feesten. Zijn marathonsessies op Sint-Jacobs werden vanaf de jaren ‘90 immens populair. In 2005 gaf hij er officieel de brui aan, maar toch kroop het beestje waar het niet gaan kon. Ook nu blijkt de roep van het publiek te sterk.

Of van het Groenewoud langer zal spelen dan in 2015, is wat ons betreft een weddenschap waard. De man is inmiddels 72 jaar oud, maar dat hij niet te kapot te krijgen is, bewees hij wel vaker. Zo werkt hij momenteel zijn toernee af naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag. Die werd door corona telkens uitgesteld. Midden juni staat hij in een -hopeloos uitverkochte- Vooruit.

Volledig scherm Archiefbeeld: in 2015 stond Sint-Jacobs bij het ochtendgloren nog bomvol. Doen we dit jaar nog beter? © Yves Masscho

Volledig scherm Raymond van het Groenewoud, een onverwoestbare rasartiest. © Yves Masscho

Tot 7 uur ‘s morgens

Naar alle waarschijnlijkheid begint Van het Groenewoud ook dit jaar opnieuw aan zijn set rond 1.00 uur. Vorige keer startte de zanger een uurtje te laat, maar ging hij door tot 7 uur ‘s morgens. Evergreens als ‘Vlaanderen Boven’, ‘Twee meisjes’ of ‘Je Veux l’Amour’ klonken door de boxen.

Van het Groenewoud is voorlopig de grootste naam op de affiche van de Feesten. Die starten dit jaar op vrijdag 15 juli en lopen tot zondag 24 juli. De organisatie van het Sint-Baafsplein kondigde eerder al Camille Dhont en Sandra Kim aan. Ook The Voice Kids-coach Metejoor, die onlangs 3 MIA’s wegkaapte, maakt er op zaterdag 23 juli het mooie weer.

Op het alternatievere Boomtown, op de Kouter, mogen we dan weer bands als Nordmann, Salut C’est Cool of DIRK. verwachten. Mooie namen, al zal niemand ontkennen dat dit slechts halfgoden zijn in vergelijking met de enige échte Raymond. Wij smeren onze keel alvast. U toch ook?

