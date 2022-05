Daar is hij al! Kevin De Bruyne zakt dag vroeger af naar Drongen dan verwacht, om potje voetbal te spelen met BV’s

Gent Bluesmuzi­kant Tiny Legs Tim (44) overleden, grote verslagen­heid bij artiesten: “Hij was de Roland van de toekomst”

Bluesmuzikant Tiny Legs Tim - Tim De Graeve - is vandaag overleden. Hij werd maar 44 jaar. Tim was een virtuoos in zijn genre, en alom geliefd. Hij was ook de bezieler van bluescafé Missy Sippy in Klein Turkije. De leveraandoening waar hij al lang aan leed, is hem fataal geworden. De verslagenheid is groot.

