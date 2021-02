Daar is de Pokémon GO-hype weer: tweehonderd fanaten verzamelen in Gents Citadelpark

VOETBAL 1A Waarom Roman Bezus tóch bij AA Gent bleef: “Geld is niet alles”

18 februari Roman Bezus (30) leek in januari op weg naar de uitgang bij AA Gent. Hij stuurde zelf aan op een vertrek én er was interesse van meerdere clubs in Cyprus en Turkije. De Oekraïner sloeg de verschillende aanbiedingen af en bleef in Gent. De laatste weken bleek dat een goeie keuze. Hij kwam meer en meer aan spelen toe onder Hein Vanhaezebrouck.