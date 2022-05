Daar is De Bruyne al! KDB verrast spelers dagje vroeger dan verwacht met bezoek voor zijn cup tijdens BV-match

Jeugdspelers

De KDB-cup is een tornooi voor jeugdspelers van verschillende Europese ploegen, vernoemd naar De Bruyne. Rond de middag zal De Bruyne een bezoekje brengen, maar er circuleerden al geruchten dat hij al in het land was. Wie vandaag veel geduld had, zag dat dan ook rond 15u30 beloond. Je moest er wel snel voor zijn: De Bruyne gaf nog snel een zoen aan zijn moeder voor hij naar een beveiligde ruimte werd geleid door de aanwezige security. Veel tijd voor een spontane meet en greet was er dus niet. Tja, dat komt ervan als je de titel wint in de Premier League.