Cultuursector verbolgen over nieuwe maatregelen Overlegcomité: “Zullen in parlement gaan spelen, dat is het enige circus dat nog mag werken”

“Niet te geloven”, zegt Nathalie De Neve, directeur van de Minardschouwburg, de tempel van het Gentse amateurtheater. “Dit stond niet eens in het GEMS-advies. Dat is toch de wereld op zijn kop. Geen aantoonbare besmettingscijfers in onze verluchte zalen met gecontroleerde publieksstromen - stroompjes - en toch, mogen de artiesten niet meer. Mag ons publiek niet meer. 200 bezoekers maximum, maar dat werkte perfect in de Minard. Een blij en dankbaar publiek en een gemotiveerd team dat de veiligheid bewaakte. Avond na avond. En blije, opgeluchte artiesten. Win-win in deze tijden, toch?”

Volledig scherm Nathalie De Neve, directeur van de Minard. "We hebben speciaal tafels en stoelen aangesleept om ons publiek te laten zitten in de bar na de voorstelling. Allemaal voor niks.” © VDS

Christophe Peeters, voorzitter van theater Scala en ondervoorzitter van de Gentse opera, is harder. “Onvoorstelbaar. Opnieuw is de cultuur- en evenementensector het kind van de rekening. Niemand vindt het de moeite om cultuur te verdedigen in het Overlegcomité, laat staan het belang ervan voor de geestelijke gezondheid te appreciëren. We zaten al met 200 man in zalen van 1.000 of meer, in goed verluchte zalen, met CIRM- en CERM-procedures die door de sector werden uitgewerkt, en theater een pak veiliger maken dan scholen waar de minister van Onderwijs al twee jaar weigert iets te doen rond verluchting.”

Circus

De artiesten zelf weten het ook niet meer. “Dit is bijzonder droevig”, vindt Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei. “We zullen in het parlement gaat spelen, het enige circus dat nog mag werken. Dit is natte-vingerwerk, waarmee het leven en het inkomen van zovele mensen zomaar wordt afgepakt. Artiesten, techniekers, organisatoren, noem maar op. Allemaal zelfbedruipende mensen, die nu moeten hopen op een tegemoetkoming. Ik ga met mijn toogfilosofie de wereld niet veranderen, maar dit is de angst die regeert. Op de Titanic speelden de muzikanten ook tot de boot zonk, en nu moeten we als eerste stoppen.”

Volledig scherm Stefaan De Winter met zijn Verdammte Spielerei © Die Verdammte Spielerei

Luk De Bruyker, alias Pierke Pierlala, is er het hart van in. “Vanavond spelen we voorlopig de laatste ‘eindejaarskoenfeeranse’ van 't Spelleke van Drei Kluite. Misschien kunnen we de rest van de voorstellingen met Pasen brengen. Drie voor de prijs van één. Dit is niet te begrijpen. 75 man met mondmaskers in een theater, dat is blijkbaar besmettelijker dan 75 man op café en op restaurant zonder mondmasker. We worden letterlijk de mond gesnoerd. Ik ben moedeloos, treurig, en vooral diep teleurgesteld.”

Franky Devos van de Vooruit hekelt het feit dat er geen enkele logica meer is. “Ik kan 220 mensen zetten in het Vooruit-café. Die zitten aan tafel, tegenover elkaar, zonder mondmasker, praten met elkaar, lopen rond. In de zalen kan ik 200 man zetten, met mondmasker, naast elkaar, zwijgend en genietend van een show. De zalen moeten dicht, het café mag open blijven. Waarom is dat café veiliger dan die zaal? Dit is gewoon niet uit te leggen, en zonder uitleg word je daar balorig van. Men kan ook niet, nu al bijna 2 jaar lang, mensen blijven bestoken met deprimerende berichtgeving. Geef mensen hoop. Zorg voor een minimale dienstverlening - zoals bij het openbaar vervoer - met bijvoorbeeld die ondergrens van 200 mensen. Dat is nodig voor de mentale gezondheid. Maar neen. Dit is politieke stoerdoenerij, dit is opbod, landen tegen elkaar op. Dit slaat nergens op.”

Hypergeorganiseerd

Ook cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld) is boos. “Dit is een zware schok voor de cultuursector. We hebben er al bijna twee lange jaren van voortdurende beperkingen en aanpassingen opzitten. De cultuursector heeft zich zeer flexibel en hypergeorganiseerd getoond. Dan is het natuurlijk wrang dat net de cultuursector opnieuw het kind van de rekening is. Volksgezondheid gaat uiteraard voor, maar in plaats van tussenstappen te nemen zoals de toepassing van eerdere protocollen, zoals rijen en stoelen open laten, is het nu gewoonweg ‘boeken toe’. Dat terwijl ik nog steeds geen onderzoeken zag, ook niet uit het buitenland, dat de cultuursector een ‘probleemsector’ zou zijn voor de verspreiding van het virus. Ik kan enkel hopen dat dit niet opnieuw maandenlang aansleept.”

Volledig scherm Na vanavond is het weer voor onbepaalde tijd gedaan met de politieke satire van Pierke Pierlala © Wannes Nimmegeers