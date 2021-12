Cultuurhuizen morgen terug open? “Het is geen aan- en uitknop hé”

GENTMogen de cultuurhuizen opnieuw open? Een beslissing van de Raad van State over de coronamaatregelen die de cultuursector aan banden legde, schorst de sluiting van de cultuursector. In principe gaat die maatregel meteen in, maar er is nog veel onduidelijkheid. Mogen cinema’s bijvoorbeeld open?

“We moeten het nog juridisch bekijken, maar als we open mogen, zullen we dat doen.” Franky Devos van Gentse cultuurtempel Voo?uit vat de reacties uit de sector goed samen. Onverhoopt succes nadat de Mensenrechtenliga en enkele cultuurverenigingen een klacht indienden bij de Raad van State. Die noemt de sluiting van de sector “disproportioneel” en schrapt de coronamaatregelen. Dat betekent dat de programmatie in principe meteen kan hervatten, onder de regels van het vorige KB weliswaar. Dat betekent maximum 200 mensen, met afstand en CST.

“Tussen Kerstmis en Nieuwjaar hebben wij sowieso een lege agenda”, zegt Devos. “Dat geeft ons even tijd om te bekijken hoe we het zullen aanpakken.” Bij de andere grote cultuurhuizen van Gent klinkt een vergelijkbaar geluid. De verwarring is dus groot. Hoewel dit potentieel uitstekend nieuws is voor de sector, is de hoerasfeer ver te zoeken.

Wat met cinema?

Patrick Deboes van Cinema Sphinx houdt de deur ook nog op een kier. “Het is nog onduidelijk of wij zelfs mogen openen, ik hoop dus op een reactie van de minister vanavond om dat uit te klaren”, klinkt het bij de arthousebioscoop. “Maar zelfs als dat zou mogen, is morgen heropenen niet haalbaar. Daar zijn praktische redenen voor: we moeten personeel vinden en ook de programmatie zelf is een groot vraagteken. We moeten nog overleggen met de distributeurs. Onze filmweek start namelijk op woensdag, welke films we kunnen spelen, is afhankelijk van wat er beschikbaar is. Bij collega’s hoor ik ook dat grote releases door de plotse sluiting zijn uitgesteld. Het is dus geen aan- en uitknop.”

Toch houdt Deboes de hoop erin. “Als we open mogen, dan zetten we natuurlijk alles op alles om dat waar te maken. Hopelijk lukt dat tegen 1 januari. Dan proberen we woensdag en donderdag alle logistiek op punt te zetten.”

Andere binnenactiviteiten vallen niet onder dit besluit, tropische zwembaden, binnenspeeltuinen en dergelijke blijven dus gesloten.