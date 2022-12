Coupure breekt records: 10.000 fietsers per dag

Bruggen, onderdoorgangen, lichten en roodgekleurde fietsstraten: het lijkt te werken. Want op de Coupure passeerden in oktober van dit jaar 300.000 fietsers of 10.000 per dag, weet De Gentenaar en bevestigt Filip Watteeuw. Een absoluut record in een topmaand, want ook vorig jaar zag de Coupure in oktober een piek. Begrijpelijk: het actieve studentenaantal ligt dan op zijn hoogst.