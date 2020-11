Coronacrisis heeft ook positieve gevolgen: twaalf Gentse daklozen nemen leven opnieuw in handen

Gent Brutale inbraak in Zwijnaarde: “Gebruikten speciale rugzak van mijn zoontje om alles mee te nemen”

8 november Een professionele inbrekersbende heeft zaterdagavond op brutale wijze toegeslagen in een woning in de Heerweg-Noord in Zwijnaarde. Ze sloegen een schuifraam van maar liefst 10 cm dik aan diggelen, waarna ze de gehele woning overhoop haalden. Uiteindelijk gingen ze aan de haal met enkele waardevolle juwelen, waaronder de trouwring van Jessica, die gesmolten was uit de trouwring van haar overleden papa. “Ik weet niet goed wat aan te vangen met mijn emoties. Het is echt een angstaanjagend gevoel”.