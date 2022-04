Copacobana Festival stopt ‘door onduidelijk subsidiekader’. “Hoe kunnen wij op lange termijn plannen als er op geen enkele manier een ondersteuning op lange termijn kan toegekend worden?”

Het Copacobana Festival is elke keer weer een schot in de roos. Elk jaar verrast niet alleen de affiche, maar ook de manier van aanpakken van de groep achter het festival. Duurzaamheid, vrijwilligerswerk, inkleding, er wordt allemaal werk van gemaakt. “Maar na twee moeilijke en onzekere Corona-jaren ondervinden we opnieuw problemen rond duidelijkheid van financiering”, klinkt het bij de organisatie. “We hadden na de Covid-edities van 2020 en 2021 beslist dat het festival in 2022 opnieuw zou plaatsvinden eind juni, zoals vanouds. Maar tot op heden - bijna half april al - is er nog geen duidelijkheid of en welke subsidiëring voor ons voorzien zou worden.”