Confession van Metejoor op Student Kick Off in Gent: “Ben in Griekenland wakker geworden tussen allemaal blote mensen”

Gent - Zeebrugge Gents bedrijft organi­seert ga­ming-con­test voor de Belgische Marine. “Aanwerven op basis van ga­me-skills wordt de toe­komst”

29 september Komend weekend organiseert de Belgische Marine in Zeebrugge een ‘TECHNOFest’. Dat is een soort hippe variant van een jobdag. “Er is onder meer een gaming contest én een drone contest”, zegt Olivier Vogels, woordvoerder van de Marine. “Want gamingskills worden steeds belangrijker in de profielen die wij zoeken.” Het Gentse bedrijf KAYZR organiseert dit gaming event.