Concertzaal Goedleven in Oostakker strikt knaller: gitariste Michael Jackson komt voor officiële opening

OostakkerEen concertzaal voor een kleine 400 mensen, dat hadden we nog niet in Gent. Zaal Goedleven in Oostakker vult dat gat nu op. De zaal is al een tijdje klaar, maar werd door corona nog niet ‘officieel’ ingespeeld. Dat gebeurt nu donderdag wel, met niemand minder dan de Amerikaanse Jennifer Batten.

De site van de voormalige koekjesfabriek in de Goedlevenstraat in Oostakker was al langer een hotspot voor muziek. Al 12 jaar zijn er repetitiezalen, en zaakvoerder Vincent Welvaert heeft er ook 20 tourbussen. Die worden internationaal gebruikt door de minder bekende tot heel bekende groepen. In de coronaperiode werd ook een concertzaal op de site gebouwd. “Maar net omdat het corona was, hebben we nooit een officieel startschot kunnen geven", zegt Welvaert. “Dus doen we dat nu donderdag, 24 november, met niemand minder dan Jennifer Batten. Zij tourde anderhalf jaar de wereld rond als gitariste bij Michael Jackson, maar bracht ook eigen albums uit.”

Tegen het podium

Zaal Goedleven mag 380 mensen binnen laten. Daarmee vormt de zaal de perfecte tussenmaat, tussen Charlatan en pakweg de Handelsbeurs. Iets in die maat bestond nog niet in Gent. “Het is ook een heel brede zaal, waardoor het publiek echt dicht tegen het podium staat, en de akoestiek is er perfect”, zegt Welvaert. De zaal komt uiteraard niet uit de lucht vallen. Naast de 20 tourbussen zijn er op de site een 20-tal repetitielokalen, en 3 danszalen. Jaarlijkse repeteren daar 300 tot zelfs 400 bands. Onder meer Balthazar begon er, en komt er nog steeds. Er is ook een muziekschool en een dansschool - Popcollege en Danscollege - samen goed voor méér dan 500 leden.

“Na Jennifer Batten organiseren we nog 3 spektakels in de nieuwe zaal”, zegt Welvaert. “Zaterdag 26 november komt Bulls On Parade, Europa’s nummer 1 Rage Against The Machine tributeband. Zaterdag 3 december is er Thee Andrews Surfers Incredible 23rd Birthday Extravaganza, een compleet zottekot met de mannen van Fifty Foot Combo, paaldanseressen en muzikale gasten. 17 december ten slotte organiseren we ‘Breek uit je Repetitiekot’, waarbij we 8 groepen met lokaal talent een podium geven.”

Info en tickets voor al deze evenementen via www.zaalgoedleven.be of Tickets Gent. Place to be: Goedlevenstraat 179 in Oostakker. Voor alle concerten zijn er nog tickets in voorverkoop of aan de kassa.

