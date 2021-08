Computerproblemen bij AZ Sint-Lucas: geplande opnames (gedeeltelijk) geschrapt

Tom Boonen toont zijn favoriete fietstoch­ten in Oost-Vlaanderen: “Op deze kasseien won ik de klassieker die elke jonge coureur wil win­nen”

15 augustus De coureurs achterna door de dorpen van de koers, met de geur van de rivieren in je neus en de wind op kop, op weg naar Gent om er de geschiedenis te ontdekken: dat is fietsen in Oost-Vlaanderen volgens Tom Boonen. De wielerlegende toont er zijn favoriete korte (13 km), middellange (47 km), en lange fietstocht (80 km). Welke culturele tussenstops moet je zeker maken? Waar vind je de gezelligste terrasjes? En in welk dorp koop je de lekkerste mattentaarten?