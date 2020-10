Compensatieregeling KAA Gent schiet bij velen in verkeerde keelgat: “Goed doen voor iedereen kan niet”

GentHet regent verontwaardigde reacties na de compensatieregeling die KAA Gent heeft uitgewerkt voor de abonnees. Supporters voelen zich melkkoeien, en spreken van ‘diefstal’. Minstens één iemand stuurde al een officiële ingebrekestelling naar de club. Ook de Supportersfederatie en supporterscollectief Armada Ganda zijn ontgoocheld, omdat ze vinden dat hun enquête ‘misbruikt’ is. “Een regeling uitwerken waarmee iedereen blij is, is onmogelijk”, zegt directeur communicatie Patrick Lips. Volgens hem is het een minderheid van de supporters die boos is.

Voetbalclub KAA Gent communiceerde dinsdag - eindelijk - welke compensatie de abonnees zouden krijgen voor de matchen die ze niet kunnen bijwonen, omwille van de coronamaatregelen. “90 procent van hun geld wordt gecompenseerd”, klinkt het. Maar heel veel supporters zien dat anders, en zijn boos. Het is immers niet zo dat ze 90 procent van hun geld gewoon terug krijgen. De club gaat ervan uit dat de supporters de helft van de matchen kunnen bijwonen, en dus compenseren ze de helft van de abonnementsprijs terug. Maar zelfs van dat geld wordt maar 25 procent echt in cash geld teruggestort. 30 procent wordt ‘geparkeerd’ voor een volgend abonnement, 20 procent wordt omgezet in een horecabon, 15 procent wordt een tegoedbon voor de fanshop en 10 procent wordt geschonken voor het goede doel, zijnde de jeugd, de Ladies en de sfeergroepen. “Schandalig”, briesen heel wat supporters, onder meer op Facebook. “Dit is diefstal.” De supporters willen zélf beslissen of ze al dan niet nog een abonnement kopen in de toekomst en hebben geen boodschap aan de fanshop. En dat een deel van hun geld zomaar wordt weggeschonken, vinden ze al helemaal niet kunnen.

Clubliefde

Patrick Lips, directeur communicatie van de club, blijft achter de beslissing staan. “Uiteraard is niet iedereen blij, je kan nooit een maatregelen nemen waar geen kritiek op komt. We hebben bij de club tot nu toe een 200-tal mails ontvangen van ontevreden fans. We zullen die ook allemaal beantwoorden. Ik vind het jammer dat mensen zich zo negatief uitlaten op sociale media. Wie klachten heeft, mag ons aanschrijven. Wij hebben ons voor deze beslissing gebaseerd op de enquête. Ik heb begrip voor mensen die boos zijn over die 10 procent die we wegschenken, maar de andere 90 procent is een faire compensatie. Ik ken geen enkele supporter die nooit iets eet of drinkt. Het grootste deel van het geld is geparkeerd voor volgend seizoen, het is niet dat wij dat geld als club gaan besteden. Maar zomaar iedereen terugbetalen, dat kan niet. Mensen moeten begrijpen dat de club een bedrijf is, en dat elk bedrijf vecht om te overleven, ook wij. Kijk naar wat er gebeurt bij Anderlecht. Als we iedereen nu terugbetalen, dan kunnen wij in de financiële problemen raken. Dan kunnen we geen nieuwe spelers meer kopen, of moeten we de besten verkopen. En dan zou ons weer slecht beleid worden verweten. Zo is het altijd iets. Wij hebben onze spelers de hele tijd door betaald, die zijn nooit technisch werkloos geweest. Dat is een keuze, waarvoor we op respect hadden gehoopt.”

Lips geeft toe teleurgesteld te zijn door de boze reacties. “We horen altijd dat we de jeugd, de Ladies en de sfeergroepen moeten steunen. Nu doen we dat, en het is weer niet goed. Dat gaat over 5 of 6 euro per abonnement. Ik begrijp dat mensen dat niet willen, maar het ontgoochelt mij wel. We hadden gerekend op het supportersgevoel, op de clubliefde. Ik heb begrip voor mensen die het financieel niet breed hebben, en zelfs voor zij die principieel niet akkoord zijn. Maar dan heb ik liever dat die ons contacteren, dan op sociale media hun kritiek te spuien. Dat is makkelijk en goedkoop. Bovendien hebben wij ons, om tot deze regeling te komen, gebaseerd op de enquête die is ingevuld door 3.400 van de 12.500 supporters, de vips zijn niet bevraagd. We dachten dus dat deze regeling gedragen zou worden.”

Kwaad

Maar zelfs de Supportersfederatie en Armada Ganda zijn boos. Zij voelen zich misbruikt. “Die enquête is door ons afgenomen, maar dat was een leidraad. Het is de club die beslist, niet wij. Maar wij zijn nu wel kop van jut. Iedereen is kwaad op ons, omwille van die regeling, terwijl wij net de belangen van de supporters verdedigen. De enquête wees uit dat de grote meerderheid een abonnement voor volgend seizoen wilde, of een volledige terugbetaling. Daar had de club moeten stoppen, in plaats van nu iedereen 10 pricent te doen afstaan voor hun goed doel. Bovendien willen wij als sfeergroepen geld van de club krijgen, niet van de supporters.” Lips zegt daarop: “Vreemd, want Michel Louwagie heeft dit systeem vooraf voorgelegd aan de Supportersfederatie en Armada Ganda en zij vonden dat een goed idee. Waarom moeten we anders een enquête laten afnemen?”

Lips benadrukt nogmaals dat ontevreden supporters mogen mailen. “Ik denk ook dat de algemene verzuring die er is omdat mensen die Covid zo beu zijn, meespeelt in de reacties. Net zoals de sportieve resultaten van de club. Mochten we eerst staan met het maximum van de punten, dan zouden de reacties anders zijn. Maar ook hier wordt aan gewerkt.”