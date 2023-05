Colruyt in Ledeberg opent woensdag opnieuw de deuren: dit is er veranderd

Oekraïense vluchtelin­gen verhuizen deze week naar het nooddorp in Oostakker: “Het zijn quasi allemaal mensen die al in het Gentse wonen”

Woensdag verkassen 125 Oekraïense vluchtelingen naar het nooddorp in Oostakker, waar vijftig nette woonunits klaarstaan. Na de zomer komen er daar nog eens 150 bij. Bijna alle Oekraïners die naar Oostakker gaan, wonen nu al in en rond Gent, bij familie, in opvanginitiatieven of gewoon bij Gentenaars thuis.