Colruyt Group opent nieuwe supermarkt in Sint-Denijs-Westrem: “We zetten in op verpakkingsvrij winkelen”

Zoals de naam verklapt, mikt Bio‑Planet op bio- en ecoproducten. Ook is er in Sint‑Denijs‑Westrem een eigen bakkerij te vinden. “We bakken een tiental biologische producten af van onze trouwe leverancier Atelier du Pain: brood, stokbrood en koffiekoeken. En dat mag gezien worden, daarom kunnen onze klanten door een transparante wand heel het bakproces volgen", aldus zaakvoerder Peter Geirnaert.

“Verder zetten we in Sint‑Denijs‑Westrem in op verpakkingsvrij winkelen”, gaat Geirnaert verder. “Klanten mogen zelf hun potjes vullen met producten in bulk. Ze kunnen kiezen uit een 25‑tal soorten noten, granen en gedroogde vruchten. Daarbovenop bieden we drie variëteiten koffiebonen aan uit Nicaragua, Ethiopië en Colombia.” De supermarkt biedt werk aan tien vaste medewerkers. In totaal zijn er 58 parkingplaatsen en 80 fietsplaatsen.