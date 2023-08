Collega’s beter leren kennen tijdens lunchpauze? Tijd voor een gezelschapsspel: “Perfect om even niet aan werk te denken”

Hoe vul jij je middagpauze op het werk? Volgens Asmodee, marktleider in het verdelen en ontwikkelen van gezelschapspellen, is een gezelschapsspel de ideale manier om dat te doen. “Ideaal om te deconnecteren, collega’s op een informele manier te leren kennen, en daarna de werkdag met meer energie verder te zetten. Bij Showpad in de Moutstraat nemen ze de proef op de som.