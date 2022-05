Collega's beschuldigen professionele danser (27) van Studio 100 van aanranding : “Ik walg van mezelf”

De feiten speelden zich telkens af op feestjes onder collega’s. Zowel de verdachte als de slachtoffers werken in de danswereld. Het eerste slachtoffer verklaarde dat de beklaagde zich na een alcoholrijk feestje aan haar had vergrepen toen ze in de zetel lag te slapen. Toen ze dit aan enkele collega’s vertelde, kreeg ze te horen dat de man dit ook al bij andere vrouwen had gedaan. Zo zou hij volgens een andere getuigenis ook de borsten van een andere slapende collega hebben betast. Ook een tweede slachtoffer stelde zich burgerlijke partij wegens ongewenste intimiteiten, maar zij was niet zelf aanwezig in de rechtbank.