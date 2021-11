COLD CASE. Ex-topschermster Ghislaine (90) overleeft ‘ongelukkige val’ in haar villa niet. En dan blijkt dat de hele bovenverdieping overhoop gehaald is

Gent Renovatie net afgerond maar boekento­ren moet weer in de steigers: betonslui­er verdoezelt blauwe steen rond ramen

De grootschalige opkuis van de boekentoren is nog maar net achter de rug, of het gebouw moet alweer in de stellingen. Door het afschuren van de buitenste betonlaag, is een betonsluier ontstaan op de blauwe steen rond de ramen. Om die stenen weer schoon te krijgen, moet het monument weer gevel per gevel in de steigers.

3 november