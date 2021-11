COLD CASE. Ex-topschermster Georgette (90) overleeft ‘ongelukkige val’ in haar villa niet. En dan blijkt dat de hele bovenverdieping overhoop gehaald is

Gent BINNENKIJ­KER. Grootste Think Twice van Vlaanderen geopend in Gent: “Twee verdiepin­gen vol vintage parels”

Gent heeft er een nieuwe Think Twice bij, en dat ging niet onopgemerkt. Een uur voor de opening van de populaire tweedehandswinkel stond er al een rij te wachten om binnen te mogen. De nieuwe winkel is dan ook de grootste van alle elf winkels in Vlaanderen, met twee verdiepingen vol vintage jassen, hemden, broeken en meer.

3 november