Coco de Kanarie waarschuwt voorbijgangers voor CO-vergiftiging in Gent: “Verkoop van petroleumkachels enorm gestegen door hoge energieprijzen”

GentWandelde je vrijdag door de Veldstraat in Gent? Dan is de kans groot dat je werd aangesproken door Coco de kanarie. Samen met enkele gezondheidsgidsen en schepen Rudy Coddens waarschuwde die voorbijgangers voor CO-vergiftiging. Door de torenhoge energieprijzen, verwarmen steeds meer Gentenaars hun woning verwarmen met petroleum, brandhout of gas.

“Wist je dat er in jouw woning een stille moordenaar rondloopt”, vraagt schepen Rudy Coddens aan een voorbijganger in de Veldstraat. De vrouw schrikt maar is toch bereid om deel te nemen aan een kleine quiz. “De vlam van een gasvuur moet oranje zijn, waar of niet waar?”, vraagt Coddens. “Niet waar, correct, de vlammen moeten blauw zijn. Is de vlam geel of oranje, dan is er CO-gevaar.” Stad Gent zet zich al langer in tegen CO-vergiftiging, maar vlak voor de start van de kerstvakantie kwam er een extra effort.

Schepen Coddens vatte samen met enkele gezondheidsgidsen van de Stad en Coco de kanarie – een medewerker in een kanariepak – post in de Veldstraat om passanten te wijzen op het gevaar van CO-vergiftiging. Door hen enkele vragen voor te leggen over het thema en raamstoppers uit te delen, om het belang van verluchten aan te kaarten doen. Wie wou, kon ook een foto nemen met Coco.

“Waarom de vogel? Vroeger namen ze kanariepietjes mee in de mijnen”, legt een gezondheidsgids uit. “Zij waren de eerste die bewusteloos vielen als er niet genoeg zuurstof aanwezig was, waardoor de mijnwerkers op tijd konden vluchten. CO-vergiftiging komt voor wanneer er te weinig zuurstof in de lucht is. Door een onvolledige verbranding komt er CO-gas vrij, wat dodelijk is.”

De stille moordenaar

Waarom de vogel een bezoek bracht aan de Veldstraat. Vanwege de hoge energieprijzen. “Die zorgen ervoor dat de verkoop van petroleumkachels, brandhout en gasbranders fel gestegen is”, aldus schepen Coddens. “Ook al dragen ze een sterk risico op CO-vergiftiging in zich. Het grote gevaar bij CO: je kan er duizelig of suf van worden, maar je ruikt, ziet of smaakt het niet. Daardoor merk je het vaak pas op als het al te laat is. Doordat steeds meer mensen teruggrijpen naar gas of hout om te verwarmen, is het aantal doden door CO-vergiftiging al verdubbeld in ons land. In 2021 waren er een dertigtal slachtoffers, voor dit jaar zijn dat er al zestig, en de echte winter moet nog komen.”

Stad Gent vraagt sociale organisaties en hulpdiensten om alerter te zijn, en monitort mee waar er problemen kunnen ontstaan. Het voorziet ook hulp waar het kan, zodat mensen minder geneigd zijn om te verwarmen met gas of hout. “Het OCMW heeft een energiecel waar je terecht kan met al je vragen”, geeft Coddens aan. “Heb je moeite om jouw energiefactuur dan betalen, dan kijken ze daar voor gepaste maatregelen. Zo bestaat de kans dat je recht hebt op een sociaal tarief. We delen ook premies uit energiezuinige toestellen en, indien nodig, nemen we een energiefactuur deels of volledig ten laste. In 2021 hebben we dat 65 keer gedaan, dit jaar al 185 keer.”

