Club uit de Overpoort in Gent zoekt ‘bezoekers’ die aan de haal gingen met Bancontact en Ipad

An (49) sluit bekende kinder­schoe­nen­win­kel na meer dan 16 jaar: “Mijn beste vrienden heb ik hier leren kennen”

Gent verliest een parel: An Gillis sluit haar schoenenwinkel op de Kortrijksesteenweg. Baby’s, kinderen, maar ook mama’s konden in Bubbles meer dan 16 jaar terecht voor mooie, kwalitatieve schoenen en een toffe babbel. “De winkel draait nog altijd zeer goed”, zegt An. “Maar mijn lichaam is moe.”