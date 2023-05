Claxonneren naar vriend breekt jonge bestuurder (21) bijzonder zuur op: 15 dagen rijverbod en 1.500 euro boete én kosten

Voetbalfan Mees (10) wordt vijf jaar na dood herdacht met tornooi voor goede doel: “Hij wordt nog altijd zó hard gemist”

Vijf jaar geleden is het al, dat de guitige Mees De Beule om het leven kwam bij een gruwelijk ongeval in zijn eigen tuin. Het ventje was net 10 jaar oud geworden. Zijn voetbalvrienden, zijn Chirovrienden én zijn schoolvrienden, allemaal denken ze nog aan hem. De voetbaltrainer van Mees zet nu zelfs een mooi evenement op poten, waarvan de opbrengst naar het Berrefonds gaat. “En we vouwen 1.000 kraanvogels. Voor Mees.”