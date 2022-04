Claudine (74) leert eindelijk fietsen: “ 1 op de 7 volwassenen kan het niet”

Gent Beklaagde probeert voor ogen van rechter en politie drugs te smokkelen voor handlanger die in gevangenis zit

Een Georgische man heeft de rechtbank vrijdagochtend met verstomming geslagen. De man stond, samen met een andere beklaagde, terecht voor een reeks diefstallen van sigaretten. Zelf was hij in voorlopige vrijheid gesteld, zijn handlanger zat wel nog in de cel. En die wilde hij voorzien van drugs.

22 april