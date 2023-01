Citynest gaat als eerste woningen met domotica sociaal verhuren. “Net die groep huurders heeft het meest baat bij lage energierekening”

Citynest vernieuwt om en bij de 200 woningen in Gent, telkens volgens hetzelfde concept: strippen tot enkel de buitenmuren en het dak overblijven, en dan alles vernieuwen. “Nu hebben we 3 blokken met telkens 6 appartementen gekocht van WoninGent, in de Bellefleurstraat, vlakbij zwembad Rooigem", zegt zaakvoerder Piet Labeeuw. “Het zijn prachtige panden, in 1912 gebouwd, toen ook al als sociale woning. Ze zijn uitgeleefd, maar de gevels zijn magnifiek, en ook beschermd. WoninGent kon er niks meer mee, omdat de oppervlakte van de kamers te klein is volgens de normen die aan sociale woningmaatschappijen worden opgelegd.”

“Twee van de drie panden die we hebben gekocht, dus 12 appartementen, gaan wij via het stedelijk verhuurkantoor Huuringent verhuren, aan 25 procent onder de marktprijs”, zegt Labeeuw. “Wat ons dat oplevert? Niks. Het is onze sociale verantwoordelijkheid om er mee voor te zorgen dat ook kleine gezinnen met een laag inkomen aan goede huisvesting geraken. Het gaat daarbij heel vaak om alleenstaande vrouwen met kinderen, die wel een job hebben en dus nét teveel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Via het systeem van ‘budgetwonen’, waar Huuringent voor instaat, kan het wel.”

Opvallend is dat de woningen in de Bellefleurstraat wel heel modern zullen zijn. “We gaan zorgen dat ze de beste econorm krijgen, dat ze bijna energieneutraal zijn. Daarnaast gaan we ze uitrusten met een domoticasysteem, dat de bewoners zelf kunnen bedienen. Iedereen heeft een smartphone, en het systeem werkt via bluetooth, dus er is zelfs geen internet nodig. Bewoners kunnen daarmee hun energieverbruik in de gaten houden en bijsturen, maar het systeem zorgt ook zélf voor besparingen. Zo zal het huis ‘weten’ als je niet thuis bent, als er geen beweging is en je smartphone is afwezig, dan ben je weg. Het huis zal er dan voor zorgen dat de verwarming uit gaat, net als de lichten. Al kan dat uiteraard manueel bijgestuurd worden mocht er toch iemand in huis zijn. Maar op die manier kan de energierekening echt zo laag mogelijk worden gehouden, iets waar net die groep van huurders het meest baat bij heeft.”

Het derde blok dat Citynest kocht, werd al op dezelfde manier aangepakt, maar zal ‘gewoon’ verhuurd worden, aan commerciële tarieven. De werken aan de budget huurwoningen starten binnenkort, na de zomer moeten ze klaar zijn voor verhuur.’

