Citadelpark moet méér regenwater opslaan: dit is het simpele, maar geniale plan

Gents theater­huis neemt officieel afscheid van artistiek leider Frans Van der Aa: “Hij was een pionier”

Frans Van der Aa (66) ken je ongetwijfeld van zijn iconische rollen in kinderprogramma’s zoals ‘Kulderzipken’ en ‘Dag Sinterklaas’. Maar hij was ook twintig jaar lang de artistiek leider van 4Hoog, een Gentse kleutertheaterhuis. Deze week nam zijn team afscheid van hem en omgekeerd. Net op een moment dat het onduidelijk is of het theaterhuis nog subsidies zal krijgen.

25 april