Circulatieplan bracht Gent 23 miljoen euro op in vier jaar tijd: “Verrassend dat er nog zoveel boetes worden uitgeschreven”

3 april 2017. Voor veel Gentenaars blijft het een datum om niet te vergeten. Schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) voerde die dag het gecontesteerde circulatieplan in. Gent werd opgedeeld in zones. Wie van de ene zone naar de andere wil rijden, moet via de ring passeren. Verspreid over de stad werden straten geknipt én dat bracht intussen al aardig wat geld in het laatje.