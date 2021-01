Cipier zwaargewond na aanval in Gentse gevangenis

Gent Start in mineur: 200 studenten moeten online-exa­men opnieuw maken na technische problemen

4 januari Voor 200 studenten handelsingenieur is de examenperiode vandaag in mineur gestart. Meteen al bij de start van hun examen mandagmiddag werden problemen met paswoorden gemeld. De UGent besliste het examen meteen stop te zetten. Er is een tweede poging online vanavond om 19 uur, of 30 januari ‘on campus’.